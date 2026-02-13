Создан двухсторонний телевизор

Создан телевизор GP TV, имеющий по 48-дюймовому экрану с обеих сторон

Компания TPV Technology Group представила первый в мире телевизор, имеющий экраны с двух сторон. На это обратило внимание издание TechRadar.

Устройство GP TV имеет две стороны — условно фронтальную и тыльную. На каждой из них находится по 48-дюймовому экрану. Дисплеи имеют матрицу OLED разрешением 4К. Модель имеет металлические ножки, созданные из переработанных материалов, и поддерживает Dolby Atmos.

В компании объяснили, что GP TV предназначен для одновременного просмотра несколькими пользователями — например, для геймеров. Также модель ориентирована на государственный сектор и правительственные учреждения.

«Такая конструкция кажется необычной, поскольку большинство мониторов или телевизоров стоят у стены или на столе, что делает наличие дисплея, расположенного сзади, в значительной степени ненужным», — описали устройство журналисты. По словам авторов, несмотря на технические инновации, существуют сомнения в практическом применении двухсторонней конструкции. Стоимость GP TV и сроки выхода в продажу не раскрываются, но TPV Technology Group подчеркивает, что телевизор является продуктом премиум-класса.

В конце января аналитики Counterpoint Research предсказали, что компания Samsung в обозримом будущем перестанет быть главным производителем телевизоров в мире. Фирма может уступить это звание китайской TCL.