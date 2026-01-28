Samsung потеряет лидерство еще на одном рынке

CR: Samsung уступит TCL звание главного производителя телевизоров

Корпорация Samsung в обозримом будущем перестанет быть главным производителем телевизоров в мире. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

Исследователи рассказали, что в ноябре 2025 года мировые поставки телевизоров сократились на 1 процент. Самым популярным брендом устройств назвали Samsung — компания получила долю 17 процентов. Однако лидерство корейской корпорации оказалось под угрозой — специалисты считают, что скоро ее место займет китайская TCL.

Корпорация TCL практически догнала Samsung — она закончила отчетный период с долей 16 процентов. На третьем месте находится китайская Hisense — 10 процентов. Ниже расположились LG и Walmart — 9 и 5 процентов соответственно. Около 42 процентов приходится на модели других брендов.

Аналитики CR заявили, что за год доля Samsung сократилась на 1 процент, тогда как TCL, напротив, выросла на 3 процента. Также китайский конкурент способен предлагать устройства по более низким ценам, чем производитель из Южной Кореи. Вероятно, Samsung потеряет первое место на рынке телевизоров, как ранее потеряла лидерство на рынке смартфонов — по данным Counterpoint Research, в 2025-м ее обогнала Apple.

В начале января оператор МТС рассказал, что в 2025 году в России продали смартфонов более чем на полтриллиона рублей. Наиболее популярными брендами оказались Apple, Samsung и Xiaomi.