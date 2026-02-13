Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 13 февраля 2026Бывший СССР

Еще одну гражданку Узбекистана расчленили в Стамбуле

В Стамбуле нашли тело еще одной гражданки Узбекистана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле подтвердило гибель еще одной гражданки республики, которая считалась пропавшей после убийства ее подруги. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«По предварительным данным, установлено, что гражданка Эргашалиева Сайёра, 1994 года рождения, ранее считавшаяся пропавшей без вести после инцидента, связанного со смертью Дурдоны Хакимовой, также скончалась», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 23 января подозреваемые — двое соотечественников погибших — убили Эргашалиеву в ходе ссоры, расчленили тело и выбросили останки в мусорные контейнеры в районе Фатих. На следующий день, используя ее телефон, они вызвали Хакимову и расправились с ней аналогичным способом, сбросив тело в контейнеры в Шишли.

Подозреваемые задержаны, дали признательные показания и находятся под стражей. Генконсульство взяло расследование под контроль.

Ранее в Стамбуле полиция обнаружила обезглавленное тело гражданки Узбекистана в мусорном баке. В ходе проверки отпечатков пальцев выяснилось, что погибшей является 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта особенность запущенных по России новейших ракет ВСУ «Фламинго»

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Российский историк умер в возрасте 100 лет

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    Бывший возлюбленный Джиджи Хадид назвал отношения с ней похотью

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Россиян призвали не посещать Канаду

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok