Стало известно о возможном крупнейшем за десять лет обледенении Финского залива

Финскому заливу грозит крупнейшее обледенение за последние 10 лет

Финскому заливу в этом году грозит крупнейшее за последние десять лет обледенение. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

В публикации говорится, что в начале февраля на Финском заливе льда уже больше, чем за последние десять лет. На данный момент он наблюдается вдоль побережья на крайнем западе и до Архипелагового моря.

Также отмечается, что последний раз такая площадь льда наблюдалась в 2011 году, когда северная часть моря была замерзшей.

Ранее в Финском заливе заметили новых морских животных. На упомянутую территорию заплыли пресноводные медузы Craspedacusta sowerbii.

Под Петербургом льдину с рыбаками унесло в Финский залив.