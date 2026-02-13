Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:23, 13 февраля 2026Мир

Фицо осадил вмешивающихся в дела его страны фразой о марихуане

Фицо: Нидерландам не следует вмешиваться в дела других стран — членов ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Нидерландам не следует вмешиваться в дела других стран — членов Европейского союза (ЕС). «Голландских политических друзей» осадил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, припомнив им частичную легализацию употребления марихуаны, видео его заявления опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Курите, признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение — это переход красной линии», — сказал политик.

Он также назвал наказание государств — членов европейского объединения за их «суверенные взгляды» дорогой в ад.

Так словацкий премьер ответил на коалиционное соглашение о формировании нового правительства Нидерландов, в котором сказано, что в настоящий момент «европейские ценности и интересы испытывают давление». Партии пообещали жестко пресекать действия стран, которые «активно подрывают Европу», таких как Венгрия и Словакия, добиваясь упрощения процедуры лишения страны права голоса.

Ранее Фицо отметил, что Евросоюз продемонстрировал бы свою силу, если бы начал переговоры с Москвой, а не продолжал бы санкционную политику, проявляя слабость.

