Известный юрист подала в отставку из-за связей с Эпштейном

Ведущий юрист Goldman Sachs Руэммлер подала в отставку из-за связей с Эпштейном

Главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтрин Руэммлер покинет пост из-за публикации материалов, свидетельствующих о ее связях с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Financial Times.

В комментарии изданию Руэммлер отметила, что уйдет из банка 30 июня. «Я пришла к выводу, что внимание СМИ ко мне, связанное с моей предыдущей работой в качестве адвоката защиты, становится отвлекающим фактором», — подчеркнула она.

Кэтрин Руэммлер занимала должность юридического советника в администрации экс-президента США Барака Обамы.

До этого стало известно, что Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.