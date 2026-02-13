Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:02, 13 февраля 2026Мир

Известный юрист подала в отставку из-за связей с Эпштейном

Ведущий юрист Goldman Sachs Руэммлер подала в отставку из-за связей с Эпштейном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Serene Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтрин Руэммлер покинет пост из-за публикации материалов, свидетельствующих о ее связях с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Financial Times.

В комментарии изданию Руэммлер отметила, что уйдет из банка 30 июня. «Я пришла к выводу, что внимание СМИ ко мне, связанное с моей предыдущей работой в качестве адвоката защиты, становится отвлекающим фактором», — подчеркнула она.

Кэтрин Руэммлер занимала должность юридического советника в администрации экс-президента США Барака Обамы.

До этого стало известно, что Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.

