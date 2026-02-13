Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
15:12, 13 февраля 2026Культура

Канада ввела санкции против Тимати

Рэпер Тимати снова попал в санкционный список Канады
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, вновь попал в санкционный список Канады. Об этом пишет «Газета.Ru».

В июле 2023 года Канада уже вводила санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры, включая Тимати, продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию, актеров Ивана Охлобыстина и Дмитрия Харатьяна, режиссера Никиту Михалкова и других. Издание отмечает, что Юнусов числился в SEMA до июня 2024 года.

В феврале сообщалось, что Европейский союз (ЕС) собрался ввести санкции против Тимати. Блок планирует включить музыканта в 20-й санкционный пакет. Кроме того, ЕС намерен ввести ограничения против генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и гендиректора Мариупольского драмтеатра Игоря Солонина.

