07:01, 13 февраля 2026Из жизни

Крокодил неожиданно всплыл и утащил мужчину в реку

В Зимбабве крокодил неожиданно напал на сотрудника шахты и утащил под воду
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Зимбабве полиция разыскивает мужчину, пропавшего после нападения крокодила. Об этом сообщает издание Bulawayo24.

Инцидент произошел в городе Квекве, когда двое сотрудников шахты переходили реку вброд. На середине реки возле них неожиданно всплыл крокодил. Он напал на мужчину, который шел первым, и утащил его под воду.

На место происшествия направили водолазное подразделение полиции, однако найти пропавшего не удалось.

В Зимбабве распространены нильские крокодилы. Представители этого вида вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

Ранее бывший рыбак из Зимбабве рассказал о нападении крокодила, которое он пережил два года назад на реке Замбези. Рептилия подкралась к нему, когда он ловил рыбу. Мужчина считал, что он в безопасности, потому что неподалеку на другой берег переходило стадо слонов.

