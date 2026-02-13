Личность человека из окружения Трампа в перехваченном «необычном разговоре» установили

WSJ: В перехваченном разговоре двух иностранцев речь шла о влиянии Кушнера в США

Иностранная разведка в мае 2025 года передала США перехваченный необычный разговор двух иностранцев, в котором затрагивалась тема Ирана, а также упоминался человек из окружения американского лидера Дональда Трампа. Его личность установлена — речь шла о зяте президента США Джареде Кушнере и его влиянии в стране, передают The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

За неделю до этого пресса сообщила, что Агентство нацбезопасности (АНБ) зафиксировало весной прошлого года «необычный телефонный разговор» между человеком, имеющим связь с иностранной разведкой, и доверенным лицом главы Белого дома.

После того, как об инциденте было доложено директору Национальной разведки Тулси Габбард, данные не стали обнародовать, их передали напрямую главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Информатор пожаловался на Габбард, но его прошение отклонили.

Неназванные высокопоставленные чиновники из американской администрации рассказали СМИ, что информация о Кушнере явно была недостоверной, но подробности не привели. Другие должностные лица, уведомленные о содержании перехваченного разговора, утверждают, что сведения о Кушнере были бы «существенными» в случае подтверждения их достоверности.

В статье NYT говорится, что в первоначальном отчете АНБ имя Кушнера отредактировали, но ознакомившиеся с ним люди, в частности, информатор, смогли понять, о ком идет речь. По данным собеседников издания, в перехваченном разговоре обсуждалось влияние зятя Трампа на его администрацию.

Газета напомнила, что участие Кушнера в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке в 2025 году было не столь публичным, но в перехваченном диалоге подчеркивалось, что именно с ним нужно разговаривать, чтобы повлиять на ход переговоров.

Кроме того, в беседе упоминались слухи о Кушнере, которые собеседники СМИ опровергли без подробностей.

Ранее сообщалось, что украинская делегация может приехать в Россию на переговоры. В качестве гарантов безопасности на такой встрече могут выступить спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.