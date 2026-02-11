Украина может отправить делегацию в Москву на переговоры по урегулированию конфликта. По словам осведомленных источников Ukraine context и Times of Ukraine, украинская сторона рассматривает вариант с прилетом в российскую столицу для более эффективного диалога между странами.
Украинскую делегацию отправят прямо к Путину в Москву, чтобы ускорить переговоры
В качестве гарантов безопасности могут выступить спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Прорабатывается сценарий, при котором они заберут украинских переговорщиков из Польши и вместе с ними отправятся на самолете в московский аэропорт Внуково. По словам собеседников украинских каналов, диалог делегаты будут вести непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.
Утверждается также, что вышеописанный вариант событий был озвучен в ходе последней трехсторонней встречи в Абу-Даби. Во время нее прозвучала фраза, что «смысла бесконечно кататься в ОАЭ или США нет и нужно встречаться там, где реально будет решаться, как все будет двигаться дальше».
Участие Буданова в переговорах под вопросом
В 2024 году Росфинмониторинг внес руководителя офиса президента Украины, бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны республики Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов. Годом ранее он был привлечен российскими следователями к уголовной ответственности за терроризм, объявлен в федеральный и международный розыск, а также заочно арестован.
По данным ФСБ, Буданов был организатором теракта на Крымском мосту. Он контролировал действия агентов и их сообщников.
Также в мае 2023 года глава Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным The Washington Post, ведомство организовало атаки на российскую журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского.
В связи с этим Буданов может не прилететь на переговоры в Россию. Его участие в мероприятии пока под вопросом.
В России пообещали обеспечить безопасность украинцев на переговорах
В 2025 году Владимир Путин неоднократно публично предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры, однако тот отказывался. Президент РФ назвал российскую столицу лучшим местом для такого диалога.
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российская сторона заинтересована в конструктивных переговорах. В связи с этим она готова обеспечить полную безопасность украинской делегации в случае, если представители соседнего государства решат приехать в Москву.
Он указал, что Москва готова принять украинскую делегацию, о чем говорит с 2014 года. При этом Чепа усомнился в том, что визит состоится. «Но, возможно, такие заявления делаются только для того, чтобы показать, насколько Украина стремится к миру. Просто такое введение в заблуждение», — предположил он.