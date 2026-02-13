Лукашенко оценил учебные стрельбы словами «так себе» и пообещал «драть шкуру» с комбатов

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко словами «так себе» оценил уровень проведенных в пятницу учебных стрельб и пообещал «драть шкуру» с комбатов. Об этом пишет БелТА.

В публикации говорится, что Лукашенко посетил стрельбище, где проходили учебные стрельбы из гранатомета и автоматического оружия. Глава страны отметил, что хотел увидеть воочию, насколько войска подготовлены для ведения боевых действий.

«Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, — президент стоит за спиной», — сказал он.

