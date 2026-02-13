Лукашенко пригрозил тряской из-за защиты Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 февраля прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В рамках визита глава государства проверил боеготовность белорусской армии. В том числе Лукашенко пообщался с военнослужащими, одному из них он пригрозил «тряской».

«Кого-кого, а тебя трясти будем, как грушу. Ты Минск защищаешь. И не только Минск», — обратился белорусский президент к комбригу.

Лукашенко также оценил учебные стрельбы. Он прокомментировал их словами «так себе».