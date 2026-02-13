Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Массовый сбой в работе визового центра помешал сотням россиян получить шенген

Shot: Массовый сбой наблюдается в работе визового центра Испании в Москве
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

Массовый сбой в работе визового центра Испании в Москве помешал сотням россиян получить шенген. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что проблемы наблюдаются на сайте визового центра — туристы не могут заполнить анкету и записаться на прием, поскольку в процессе их выбрасывает из аккаунта. На этом фоне образовались большие очереди, а срок ожидания шенгена составляет до трех месяцев.

Заявители пытаются обойти проблему с помощью смены IP-адреса, однако и в таком случае наблюдаются сбои. В визовом центре заверили, что работают над устранением неполадок.

Ранее российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. По словам автора ролика, подавать заявление на визу Франции можно даже с чистым паспортом или без работы.

