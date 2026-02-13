Меган Маркл обвинила принца Гарри в массовом увольнении сотрудников

Меган Маркл назвала ностальгию принца Гарри по Великобритании источником проблем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в частных разговорах называет увольнение сотрудников из своей команды виной принца Гарри. Об этом сообщает International Business Times UK.

Волна увольнений из компании герцога и герцогини Сассекских Archewell достигла критической точки после ухода пиар-директора Мередит Майнс, проработавшей менее года, и исполнительного директора благотворительного подразделения Джеймса Холта. Источники, близкие к паре, описывают состояние Меган Маркл в связи с этими событиями как «полный распад».

Столкнувшись с провалом своего кулинарного шоу и охлаждением в отношениях с голливудскими друзьями, она больше не винит в неудачах «систему» или «британскую прессу». Теперь ее гнев, по слухам, направлен на принца Гарри, которого она обвинила во всех проблемах. Меган Маркл считает, что его ностальгия по королевской жизни отвлекает сотрудников и мешает ей строить бизнес в США.

С 2020 года их покинули уже около 25 сотрудников, что дало повод бывшим подчиненным иронично называть себя «Клубом выживших при Сассексах».

Ранее сообщалось, что сотрудникам стримингового сервиса Netflix начали раздавать накопленные запасы товаров бренда As Ever бесплатно. В подсобных помещениях офиса Netflix в Лос-Анджелесе хранится огромное количество нераспроданной продукции бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, включая джем, свечи и вино.