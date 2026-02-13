Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:29, 13 февраля 2026Из жизни

Меган Маркл обвинила принца Гарри в массовом увольнении сотрудников

Меган Маркл назвала ностальгию принца Гарри по Великобритании источником проблем
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в частных разговорах называет увольнение сотрудников из своей команды виной принца Гарри. Об этом сообщает International Business Times UK.

Волна увольнений из компании герцога и герцогини Сассекских Archewell достигла критической точки после ухода пиар-директора Мередит Майнс, проработавшей менее года, и исполнительного директора благотворительного подразделения Джеймса Холта. Источники, близкие к паре, описывают состояние Меган Маркл в связи с этими событиями как «полный распад».

Столкнувшись с провалом своего кулинарного шоу и охлаждением в отношениях с голливудскими друзьями, она больше не винит в неудачах «систему» или «британскую прессу». Теперь ее гнев, по слухам, направлен на принца Гарри, которого она обвинила во всех проблемах. Меган Маркл считает, что его ностальгия по королевской жизни отвлекает сотрудников и мешает ей строить бизнес в США.

С 2020 года их покинули уже около 25 сотрудников, что дало повод бывшим подчиненным иронично называть себя «Клубом выживших при Сассексах».

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Ранее сообщалось, что сотрудникам стримингового сервиса Netflix начали раздавать накопленные запасы товаров бренда As Ever бесплатно. В подсобных помещениях офиса Netflix в Лос-Анджелесе хранится огромное количество нераспроданной продукции бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, включая джем, свечи и вино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Раде рассказали о принципиальных требованиях России по языку и УПЦ

    Россияне застряли в пробках на границе Грузии из-за снегопада

    Индия утратила статус главного морского импортера российской нефти

    В России поспорили о мерах поддержки металлургов

    Москвичей предупредили о резком наступлении морозов

    Москвичам дали советы по выбору цветов

    Россияне установили новый рекорд по покупке роскошных машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok