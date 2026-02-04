Реклама

12:19, 4 февраля 2026Из жизни

Нераспроданные джемы Меган Маркл стали раздавать бесплатно

Антонина Черташ
Фото: Netflix / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сотрудникам стримингового Netflix начали раздавать накопленные запасы товаров бренда As Ever бесплатно. Об этом сообщает Page Six.

Как выяснило издание, в подсобных помещениях офиса Netflix в Лос-Анджелесе хранится огромное количество продукции бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, включая джем, свечи и вино. «По сути, они просто раздают это сотрудникам — один вышел с десятью товарами», — рассказал источник. При этом представители самой Меган Маркл настаивают, что основной склад уже давно перемещен, а в офисе находятся лишь образцы для промоакций.

Ранее из-за сбоя на сайте As Ever стало известно о нераспроданных запасах продукции. В наличии примерно 220 тысяч банок джема, 30 тысяч банок меда, 90 тысяч свечей и 70 тысяч бутылок вина. Сам бренд, созданный при поддержке Netflix, позиционирует себя как успешный стартап, готовящийся к выходу на международный рынок. Однако шоу «С любовью, Меган» было закрыто после двух сезонов из-за скромных рейтингов. Передача Меган Маркл о домашнем хозяйстве и гастрономии заняла лишь 1217-е место по количеству просмотров во второй половине 2025 года.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл начала делать закладки. Ограниченная партия закладок для книг ручной работы от бренда герцогини Сассекской стала первым ее продуктом 2026 года и была раскуплена за полчаса.

