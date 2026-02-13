Мэр российского города ушел в отставку «по семейным обстоятельствам»

Мэр Липецка Ченцов сообщил об отставке «по семейным обстоятельствам»

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил об отставке «по семейным обстоятельствам». Об этом глава российского города написал в Telegram.

Его заявление об отставке будет рассмотрено на ближайшей сессии городского Совета депутатов.

«Скажу честно: далось это решение непросто (...) Но сегодня в силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия», — заявил Ченцов. Других деталей о причинах решения он не привел.

Ранее сообщалось, что глава города Сердобска Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей квартир семьям приезжих.