10:59, 13 февраля 2026Россия

Мэр российского города ушел в отставку «по семейным обстоятельствам»

Мэр Липецка Ченцов сообщил об отставке «по семейным обстоятельствам»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Липецкаяобласть.рф / Wikimedia

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил об отставке «по семейным обстоятельствам». Об этом глава российского города написал в Telegram.

Его заявление об отставке будет рассмотрено на ближайшей сессии городского Совета депутатов.

«Скажу честно: далось это решение непросто (...) Но сегодня в силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия», — заявил Ченцов. Других деталей о причинах решения он не привел.

Ранее сообщалось, что глава города Сердобска Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей квартир семьям приезжих.

