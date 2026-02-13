Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

03:58, 13 февраля 2026

Meta создала ИИ для ведения соцсетей после смерти пользователя

Business Insider: Meta запатентовала ИИ, который ведет соцсети после смерти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) разрабатывает технологию, которая позволит искусственному интеллекту копировать активность пользователя в соцсетях после его смерти или длительного отсутствия. В конце декабря корпорация подала заявку на соответствующий патент в США, пишет Business Insider.

Согласно патентной документации, языковая модель будет имитировать действия человека в случае «длительного перерыва или смерти». Авторы идеи отмечают, что исчезновение пользователя из онлайна негативно влияет на «впечатления других людей и вовлеченность аудитории».

ИИ предложит обучать на персональных данных конкретного человека. Нейросеть проанализирует историю его активности в соцсетях: стиль и тематику постов, привычные формулировки комментариев, частоту и характер лайков, а также предпочтительный формат контента. Затем модель сформирует «цифровое присутствие» — будет автоматически ставить реакции, отвечать на личные сообщения, писать комментарии и участвовать в обсуждениях, имитируя живого пользователя.

4 февраля пользователи бота ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем. Часть пользователей написала обращения из-за того, что нейросеть перестала отвечать на запросы.

