08:24, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Пользователи нейросети по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

DownDetector: Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пользователи бота ChatGPT по всему миру сталкиваются с масштабным сбоем. На неисправности в работе нейросети пожаловались тысячи людей, об этом свидетельствует информация сервиса мониторинга отказов DownDetector.

Оказалось, что в работе чат-бота зафиксировали сразу несколько проблем. Часть пользователей написала обращения из-за того, что нейросеть перестала отвечать на запросы. Другая часть — по причине того, что чат-бот начал выдавать сообщения о системной ошибке при попытке выполнить команду. Также люди жаловались на пропажу прошлых чатов и на то, что их список не загружался. Некоторые юзеры ChatGPT даже не смогли авторизоваться в сервисе из-за сбоев.

Ранее стало известно, что в Windows 11 из-за ошибки сломался рабочий стол — у некоторых пользователей он просто исчезает в любой момент. Журналисты издания Windows Latest рассказали, как решить эту проблему.

