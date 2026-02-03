В Windows 11 сломался рабочий стол

В Windows 11 из-за ошибки сломался рабочий стол — поможет перезагрузка

Пользователи Windows 11 пожаловались на исчезающий рабочий стол. На это обратило внимание издание Windows Latest.

О проблеме стало известно в конце января. Неизвестная ошибка приводит к сбою встроенного файлового менеджера «Проводник», который, в свою очередь, ломает процесс Explorer.exe. Последний отвечает за отображение и работу рабочего стола. По словам специалистов, у пользователей, которых затронула проблема, в один момент может просто исчезнуть рабочий стол.

Журналисты медиа пояснили, что из-за ошибки исчезает рабочий стол и все его элементы. То есть запустить определенную программу через меню «Пуск» тоже нельзя. Однако проблему можно решить либо перезагрузкой процесса Explorer.exe в «Диспетчере задач», либо обычным перезапуском компьютера. В Microsoft уже признали неполадку операционной системы (ОС) и заявили, что она затрагивает небольшое число пользователей.

Журналисты Windows Latest обратили внимание, что проблема оказалась решена в небольшом обновлении KB5074105. Оно имеет статус предварительного апдейта. Авторы отметили, что обычно они не советуют устанавливать «сырые» обновления, так как те могут содержать ошибки. Однако, так как KB5074105 исправляет ошибку с рабочим столом, риск, по словам авторов издания, вполне оправдан. В крайнем случае обновление можно будет удалить.

В конце января стало известно, что операционная система Windows 11 набрала миллиард пользователей. По словам руководителей Microsoft, аудитория актуальной ОС за год выросла на 45 процентов.