Минэнерго назвало ветер причиной повышения платы за отопление на 40 процентов

Жители Приморского края были удивлены начислениями за отопление в январе 2026 года, счета пришли на 30-40 процентов больше, чем обычно. Министерство энергетики Приморья в официальном Telegram-канале рассказало, что это было связано с понижением температуры и сильным ветром за окном.

«В январе 2026 года на территории Приморского края зафиксировано значительное увеличение потребления тепловой энергии по сравнению с декабрем 2025 года», — добавили в Минэнерго.

Кроме того, энергетики отметили, что в январе в Приморье отмечен исторический максимум потребления электроэнергии.

А увеличение итоговых сумм в квитанциях также связано с тем, что в них отражается совокупный счет за электрическую энергию, теплоснабжение и вывоз мусора.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), отметив, что повышение не должно быть таким резким, на что массово пожаловались ранее россияне.