Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Россия
12:14, 13 февраля 2026Россия

Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ на Россию

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю атаковали территорию России из различного оружия, в том числе новейшими ракетами «Фламинго» и западными системами. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Помимо того, системы ПВО сбили четыре управляемые ракеты «Нептун», а также 1243 беспилотника самолетного типа.

12 февраля Минобороны России впервые опубликовало сообщение об атаке ВСУ ракетами «Фламинго». Отмечается, что эти крылатые ракеты — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, задача которой — бить вглубь России.

