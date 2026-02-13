Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ на Россию

МО: ВСУ за неделю атаковали Россию ракетами «Фламинго» и снарядами HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю атаковали территорию России из различного оружия, в том числе новейшими ракетами «Фламинго» и западными системами. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Помимо того, системы ПВО сбили четыре управляемые ракеты «Нептун», а также 1243 беспилотника самолетного типа.

12 февраля Минобороны России впервые опубликовало сообщение об атаке ВСУ ракетами «Фламинго». Отмечается, что эти крылатые ракеты — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, задача которой — бить вглубь России.