17:09, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов проект Agentura.ru и журналистку Лацинскую
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст пополнил реестр иноагентов и внес в него проект Agentura.ru, а также журналисток Марию Лацинскую и Марину Охримовскую. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Agentura.ru распространяла недостоверные сведения о решения российских властей, фомировала негативный образ Российской армии и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, авторы проекта участвовали и распространяли материалы иностранных агентов и нежелательных организаций. В ведомстве отметили, что создатели Agentura.ru включены в реестр иностранных агентов.

