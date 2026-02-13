Минюст внес в реестр иноагентов проект Agentura.ru и журналистку Лацинскую

Минюст пополнил реестр иноагентов и внес в него проект Agentura.ru, а также журналисток Марию Лацинскую и Марину Охримовскую. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Agentura.ru распространяла недостоверные сведения о решения российских властей, фомировала негативный образ Российской армии и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, авторы проекта участвовали и распространяли материалы иностранных агентов и нежелательных организаций. В ведомстве отметили, что создатели Agentura.ru включены в реестр иностранных агентов.