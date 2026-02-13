Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:53, 13 февраля 2026Ценности

МОК обругали за продажу футболок с дизайном нацистских Олимпийских игр

Политик Шедлих обругала МОК за продажу футболок с дизайном нацистских Игр-1936
Екатерина Ештокина

Фото: shop.olympics.com

Спортивный эксперт и представитель партии «Зеленые» в Берлине Клара Шедлих обругала МОК (Международный олимпийский комитет) за продажу футболок с дизайном нацистских Олимпийских игр. Комментарий немецкого политика публикует издание Bild.

Олимпийские игры 1936 года были ключевым пропагандистским инструментом нацистского режима. Без критического контекста я считаю этот выбор мотива проблематичным и неподходящим для футболки. Игры 1936 года принесли нацистскому режиму международное признание и нормализовали диктатуру, затушевав ее криминальную сущность. Поэтому Олимпийские игры 1936 года нельзя рассматривать без учета их интеграции в нацистскую пропаганду

Клара Шедлих немецкий политик

Известно, что в магазине Olympic Shop, который управляется британской компанией по заказу МОК, представлена «Коллекция наследия», посвященная искусству и дизайну предыдущих Игр. «Каждые Игры отражают уникальное время и место в истории, когда мир объединился, чтобы прославить человечество», — говорится в описании.

Среди множества изделий покупателям предложили футболки с дизайном Игр 1936 года. На ней был изображен мускулистый атлет с лавровым венком, стоящий рядом с квадригой Бранденбургских ворот и олимпийскими кольцами. Хлопковая футболка продавалась за 39 евро (3,5 тысячи рублей).

МОК подчеркнул, что признает исторические проблемы нацистской пропаганды в связи с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине. «В то же время мы не должны забывать, что в Берлине 4483 спортсмена из 49 стран боролись за медали в 149 видах спорта. Количество футболок, выпущенных МОК по Играм 1936 года, ограниченно, поэтому в настоящее время они распроданы», — заключили представители комитета.

