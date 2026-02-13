Мужчина устроил поножовщину у российского магазина

В Донецке задержали мужчину, ранившего двух человек в поножовщине у супермаркета

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который устроил поножовщину у супермаркета в Донецке и ранил двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.

По данным ведомства, драка у магазина случилась накануне ночью. В ходе конфликта один из участников достал нож и несколько раз ударил им оппонентов. После этого он скрылся с места преступления. Мужчину нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

Ранее другой мужчина напал с ножом на пенсионерку в продуктовом магазине в Кемеровской области. Его задержали, а женщину доставили в больницу, где ей была оказана помощь.