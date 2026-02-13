Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:54, 13 февраля 2026Силовые структуры

Мужчина устроил поножовщину у российского магазина

В Донецке задержали мужчину, ранившего двух человек в поножовщине у супермаркета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который устроил поножовщину у супермаркета в Донецке и ранил двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.

По данным ведомства, драка у магазина случилась накануне ночью. В ходе конфликта один из участников достал нож и несколько раз ударил им оппонентов. После этого он скрылся с места преступления. Мужчину нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

Ранее другой мужчина напал с ножом на пенсионерку в продуктовом магазине в Кемеровской области. Его задержали, а женщину доставили в больницу, где ей была оказана помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о составе делегации России на переговорах по Украине в Женеве

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Миллера переизбрали главой «Газпрома»

    В сети обсудили появление принца Уильяма на публике в солнцезащитных очках

    Врач предупредила об опасности сочетания блинов с некоторыми продуктами

    В ЦБ назвали условия возвращения доступной для всех ипотеки в России

    Автовладельцам рассказали о запрещенных действиях с замерзшей машиной

    Буланова увеличила количество концертов в 11 раз

    В Кремле высказались об участии Европы в переговорах по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok