Экономика
14:48, 13 февраля 2026Экономика

На решение по ключевой ставке отреагировали словами «мы такого не видели с 2023 года»

Экономист Донец: Снижение ключевой ставки ЦБ сопроводил более мягким сигналом
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Решение о снижении ключевой ставки Центробанк (ЦБ) РФ сопроводил более мягким сигналом, на который главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отреагировала в своем оперативном комментарии словами «мы такого не видели с 2023 года».

ЦБ прямо указал, что будет рассматривать целесообразность снижения ставки и на следующих заседания, связав дальнейшие шаги с прогрессом по инфляции и инфляционным ожиданиям, отметила эксперт. «Это признак того, что близка разворотная точка, не за горами более существенные шаги смягчения ДКП», — подчеркнула она.

Банк России объяснил решение снизить ключевую ставку до 15,5 процента тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились.

Индекс Мосбиржи начал расти после публикации соответствующего заявления регулятора.

