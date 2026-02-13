На решение по ключевой ставке отреагировали словами «мы такого не видели с 2023 года»

Экономист Донец: Снижение ключевой ставки ЦБ сопроводил более мягким сигналом

Решение о снижении ключевой ставки Центробанк (ЦБ) РФ сопроводил более мягким сигналом, на который главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отреагировала в своем оперативном комментарии словами «мы такого не видели с 2023 года».

ЦБ прямо указал, что будет рассматривать целесообразность снижения ставки и на следующих заседания, связав дальнейшие шаги с прогрессом по инфляции и инфляционным ожиданиям, отметила эксперт. «Это признак того, что близка разворотная точка, не за горами более существенные шаги смягчения ДКП», — подчеркнула она.

Банк России объяснил решение снизить ключевую ставку до 15,5 процента тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились.

Индекс Мосбиржи начал расти после публикации соответствующего заявления регулятора.