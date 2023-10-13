Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:16, 13 февраля 2026Наука и техника

На Западе оценили эволюцию российского «Солнцепека»

Army Recognition: Новая ТОС-3 «Дракон» сочетает преимущества прошлых моделей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», которую используют Вооруженные силы России в зоне СВО, сочетает в себе главные преимущества прошлых моделей. Возможности «Дракона» оценило западное издание Army Recognition.

«ТОС-3, часто называемая "Дракон", представляет собой дальнейший эволюционный шаг, сочетающий в себе характеристики более ранних модификаций с увеличенной дальностью полета ракет и дополнительными оборонительными системами», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что «Дракон» сочетает гусеничное шасси, которое использовалось на ТОС-1А «Солнцепек», с более длинными направляющими для снарядов увеличенной дальности. По различным оценкам, боеприпасы ТОС-3 обладают дальностью 15-24 километра.

Материалы по теме:
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Системы «Дракон», которые начали поступать на вооружение в 2024 году, несут блок из 15 направляющих для термобарических боеприпасов. Боевые машины оснащают дополнительной защитой от дронов.

Ранее в феврале польское издание Interia обратило внимание на кадры, демонстрирующие применение российского «Дракона» в зоне СВО. Автор подчеркнул, что появление новой модификации стало «очень плохой новостью» для противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Раскрыта истинная причина уничтожения оригинальной записи высадки на Луну

    Отстраненный от ОИ украинский скелетонист пожаловался на итальянца с российским флагом

    Раскрыта причина большого числа стариков в рядах ВСУ

    Министр обороны Украины признал мощь баллистических ракет ВС России

    На Западе оценили эволюцию российского «Солнцепека»

    На Украине обвинили Зеленского в потере «окна возможностей» для мира

    Германия согласилась передать Украине ракеты для Patriot при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok