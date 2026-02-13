Назван возможный преемник Стармера

Британского министра обороны Хили назвали возможным преемником Стармера

Министр обороны Великобритании Джон Хили может стать следующим премьер-министром Соединенного Королевства. Преемником действующего премьера Кира Стармера его назвал бывший старший советник партии лейбористов Пол Синклер, его цитирует РИА Новости.

«Хили был бы весьма не против того, чтобы стать премьер-министром. Полагаю, он считает себя "компромиссным" кандидатом на этот пост. Возможно, он действительно сможет им стать», — предположил политтехнолог.

Синклер отметил, что на избрание следующего премьера может сильно повлиять скандал вокруг связей британского экс-посла Питера Мандельсона с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Ранее источники газеты The Daily Telegraph рассказали, что британские лейбористы начали искать претендентов на смену Стармеру, являющемуся главой их партии.

