Названы главные критерии для оценки машины на тест-драйве

Эксперт Попов объяснил, чем отличается тест-драйв новой и подержанной машины

На чем акцентировать внимание при тест-драйве новой и подержанной машины перед тем, как приобрести ее, RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, если водитель имеет дело с новым автомобилем, то потенциальному владельцу необходимо понять, насколько продуманы все ручки и кнопки управления, важно оценить качество видимости и обзора, насколько оперативно и уверенно машина реагирует на команды водителя и взаимодействует с дорогой.

«Имеется в виду коэффициент сцепления с дорогой и ускорение, замедление и торможение. Все истории, которые влияют на безопасность. И комфорт работы рулем нужно оценить», — отметил он.

Кроме того, автомобиль должен соответствовать запросам потенциального покупателя. Например, ему может быть важен размер багажника или салона. В некоторых моделях это пространство настолько мало, что в него не поместится даже обычная женская сумочка, отметил эксперт.

Только тест-драйвом в случае машины с пробегом не обойтись, предупреждает он. «Нужно делать оценки, лазерные проверки, использовать эндоскоп, смотреть поверхности поршней и все остальное», — подытожил Попов.

Ранее автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам, что нельзя делать, если автомобиль замерз.