18:27, 13 февраля 2026Ценности

Неожиданный выбор костюмов Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили

Page Six: Одинаковые костюмы Шаламе в пресс-туре были отсылкой к Марти Маузеру
Мария Винар

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Редакторы Page Six объяснили одинаковые костюмы американского и французского актера Тимоти Шаламе на пресс-туре фильма «Марти Великолепный». Материал о неожиданном выборе знаменитости опубликован на сайте издания.

По мнению журналистов, за время пресс-тура Шаламе выработал собственный стиль. Он появился в пяти одинаковых костюмах, которые различались лишь по цветам и были отсылками к образу его персонажа Марти Маузера.

Согласно данным портала, Шаламе пригласил для создания своих образов к пресс-туру английского модельера Сару Бертон, которая в настоящий момент сотрудничает с люксовым брендом Givenchy. Дизайнер разработала костюмы, состоящие из двубортных пиджаков с заостренными лацками и брюк с широкими штанинами. При этом она дополнила их белой рубашкой.

В январе редакторы Daily Mail раскрыли влияние так называемого «проклятия Кардашьян» на успех в карьере Тимоти Шаламе, который состоит в отношениях с членом упомянутой семьи Кайли Дженнер.

