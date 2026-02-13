Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:08, 13 февраля 2026Мир

Непристойное значение фразы «рыбалка в Латвии» в файлах Эпштейна объяснили

РИА Новости: «Рыбалка в Латвии» в файлах Эпштейна могла значить вербовку девушек
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: Epstein Estate / House Oversight / Global Look Press

Связанные с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном вербовщицы несовершеннолетних девушек обсуждали в переписке приглашение от премьер-министра Латвии и свое желание совместить это с «рыбалкой». Об этом пишет РИА Новости.

В письме от 28 мая 2001 года Кэти Воган-Эдвардс — одна из учредительниц некоммерческой организации НКО TerraMar Project, которая впоследствии была уличена в международной торговле детьми — пишет некой G.Max: «Читаю почту за прошлую неделю. У меня есть приглашение от премьер-министра Латвии приехать поздороваться. Они рыбачат в Латвии?».

G.Max ответил: «У них есть очень важные центры разведения рыб в Латвии. Это поменяет твое мнение об этих выходных?».

До этого стало известно, что Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.

Ранее в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить спецслужбы РФ, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, до этого писало британское издание The Daily Mail.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы идем на войну». Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в вооруженный конфликт с Францией

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Главарю террористической ячейки из российской колонии увеличили срок

    Популярные устройства Apple снимут с продажи

    Российская тревел-блогерша описала США словами «-10 и снег — повод для тревоги»

    Необычная винтажная вещь поставила в тупик пользователей сети

    Российские бойцы разработали уникальный вид защиты арторудий от ВСУ

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ на Россию на фоне слов Зеленского о проигрыше Украины

    В Одессе сожгли готовившиеся к удару по России дальние дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok