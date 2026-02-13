Партнеры Киева подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины

Союзники Киева выделили Украине рекордные $38 млрд на 2026 год

Страны-союзники Украины подтвердили финансирование республики в размере 38 миллиардов долларов по итогам заседания в формате «Рамштайн». Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Из общей суммы более шести миллиардов пойдут на конкретные пакеты помощи. Свыше 2,5 миллиарда направят на украинские дроны, два миллиарда — на системы противовоздушной обороны, еще полмиллиарда используют в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных требований Украины). Также предусмотрены средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку военных и морские возможности.

Федоров добавил, что договорился с европейскими партнерами о срочной поставке ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot со складов. Количество боеприпасов станет известно после окончательного согласования с руководством стран. В Киеве рассчитывают на максимально быстрые сроки поставок.

Ранее Украина запросила у Европейского союза (ЕС) финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов. Как посчитало агентство, эта сумма примерно в 14 раз превышает общий объем расходов госбюджета страны на 2026 год.

Согласно данным украинского Министерства финансов, бюджет на 2026 год предусматривает расходы в размере 4,83 триллиона гривен. При подготовке бюджета был учтен среднегодовой курс в 44,7 гривны за доллар, что эквивалентно примерно 108 миллиардам долларов.