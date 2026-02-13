Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:59, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Павел Дуров выступил с заявлением о блокировке Telegram

Дуров о блокировке Telegram в РФ: У директивного навязывания нет примеров успеха
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с новым заявлением о блокировке сервиса в России. Он заявил в своем канале, что в мировой практике не существует успешных примеров директивного навязывания населению определенных соцсетей.

«Попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками», — подчеркнул он.

Так бизнесмен отреагировал то, что в качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод граждан России в другое приложение некоторые приводят пример Китая и его мессенджера WeChat. Дуров подчеркнул, что это сравнение ошибочно, поскольку никто не наделял WeChat статусом национального мессенджера. Его разработчики просто выиграли конкуренцию, предложив пользователям лучший сервис из десятков претендентов, в том числе из числа международных. И только после этого государство решило интегрировать в него свои услуги.

Дуров подчеркнул, что конкуренция является движущей силой инноваций и что борьба с ней снижает безопасность общения людей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказался о возможности заблокировать Google. Он обратил внимание, что такая мера повлечет ряд негативных эффектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Певица Холзи в обнажающем тело платье вышла в свет с женихом

    В России изменятся правила заселения в гостиницы

    На детской площадке обнаружили снаряд ВСУ с детонатором и таймером

    Депутат Рады жестко раскритиковал Зеленского за слова о войне

    Врач назвал причину горького вкуса спермы

    Павел Дуров выступил с заявлением о блокировке Telegram

    Украину упомянули в файлах Эпштейна в ужасном контексте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok