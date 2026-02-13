Павел Дуров выступил с заявлением о блокировке Telegram

Дуров о блокировке Telegram в РФ: У директивного навязывания нет примеров успеха

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с новым заявлением о блокировке сервиса в России. Он заявил в своем канале, что в мировой практике не существует успешных примеров директивного навязывания населению определенных соцсетей.

«Попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками», — подчеркнул он.

Так бизнесмен отреагировал то, что в качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод граждан России в другое приложение некоторые приводят пример Китая и его мессенджера WeChat. Дуров подчеркнул, что это сравнение ошибочно, поскольку никто не наделял WeChat статусом национального мессенджера. Его разработчики просто выиграли конкуренцию, предложив пользователям лучший сервис из десятков претендентов, в том числе из числа международных. И только после этого государство решило интегрировать в него свои услуги.

Дуров подчеркнул, что конкуренция является движущей силой инноваций и что борьба с ней снижает безопасность общения людей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказался о возможности заблокировать Google. Он обратил внимание, что такая мера повлечет ряд негативных эффектов.