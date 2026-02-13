Пентагон отправил крупнейший авианосец США на Ближний Восток

NYT: Пентагон отправил крупнейший авианосец США Gerald R. Ford на Ближний Восток

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающую его флотилию отправят на Ближний Восток. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В публикации говорится, что экипажу сообщили об этом накануне. Также отмечается, что авианосец присоединится к ударной группе корабля Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца с ударной группой на Ближний Восток.

Как сообщалось, Трамп пытается загнать Иран в угол, чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке.

