Персональный стилист назвала удешевляющие образ ошибки

Стилист Хобин призвала разрезать стежки на шлице и делать стрелки на брюках

Персональный стилист Холли Хобин из Великобритании назвала удешевляющие образ ошибки. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, люди часто одеваются не по фигуре. Однако им следует учитывать свои индивидуальные особенности, например, избегать топов-бандо при наличии широких плеч. В то же время она призвала разрезать стежки на шлице пальто и делать стрелки на брюках во время глажения, чтобы создать более дорогой визуально образ и придать стройность ногам.

Кроме того, специалистка включила в список приобретение джинсов неподходящего размера. «Джинсы не должны быть тесными в области промежности или бедер — я обычно всегда покупаю их на размер больше», — отметила автор поста.

Также следует подобрать базовый гардероб и отказаться от избыточного шопинга, указала Хобин.

В январе стилист Алексей Егоров назвал подходящий для россиянок любого возраста предмет гардероба.