Похитившая картину с выставки в Москве женщина попала на видео

В Москве поймали похитившую картину с выставки женщину

В Москве похитившая картину с выставки в Центре московского долголетия «Северное Бутово» женщина попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

На видео показано, как фигурантка выносит картину.

По данным правоохранителей, к ним обратилась художница. По ее словам, она написала картину и передала ее в Центр московского долголетия на выставку. Однажды ей позвонили сотрудники организации и сообщили о том, что неизвестная похитила ее картину.

Подозреваемая задержана. Это ранее судимая 25-летняя жительница столицы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине избрана мера о подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенная картина возвращена законному владельцу.

