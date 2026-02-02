Из дома известной писательницы России украли бриллианты и ценности на миллионы рублей

В Ярославской области обокрали дом известной российской писательницы Татьяны Устиновой. Об этом сообщает Yarnews.

По данным издания, неизвестные воры обчистили дом известного автора детективных романов в селе Вятское. Они украли бриллианты и прочее ценное имущество на сумму свыше 10 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Устинова — автор детективных романов, сценаристка и переводчица — переехала жить в село Вятское под Ярославлем весной 2024 года. Вятское считается одним из самых живописных мест Ярославской области. Село вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России, там даже установлен отдельный указательный знак. В последние годы его реконструируют и превращают в центр притяжения. Здесь расположено множество гостиниц и ресторанов, а также хорошо сохранившиеся дома обычных крестьян.

