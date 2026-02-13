Попытка поставить рекорд обернулась позором перед всем спортзалом

Пользователь Reddit с ником DependentNeither5357 пожаловался на то, как он оконфузился перед всем спортзалом. По словам мужчины, это произошло, когда он попытался поднять штангу с рекордным для себя весом.

Своей основной ошибкой автор поста назвал отсутствие страхующего сотрудника. «Я потерял контроль и не смог поднять штангу обратно. Пока я с ней возился, она ударила меня по челюсти и разбила губу. Я знаю, как правильно вставать с жима лежа, но запаниковал, почувствовав вкус крови во рту. Поэтому я просто начал звать на помощь, но никто не обращал на меня внимания. Спортзал был битком — по меньшей мере 15 человек находились в радиусе нескольких метров. Мне казалось, что я во сне и никто меня не слышит», — посетовал автор.

Он продолжал звать на помощь, но лишь после третьего крика пара мужчин отвлеклись от своих дел и помогли автору освободиться из-под штанги. К тому моменту все его лицо было залито кровью.

«Это было действительно ужасное ощущение, когда ты кричишь, но тебя будто никто не слышит, хотя ты видишь, что вокруг полно людей», — заключил горе-спортсмен.

