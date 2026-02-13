Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Попытка поставить рекорд обернулась позором перед всем спортзалом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Summer Paradive / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником DependentNeither5357 пожаловался на то, как он оконфузился перед всем спортзалом. По словам мужчины, это произошло, когда он попытался поднять штангу с рекордным для себя весом.

Своей основной ошибкой автор поста назвал отсутствие страхующего сотрудника. «Я потерял контроль и не смог поднять штангу обратно. Пока я с ней возился, она ударила меня по челюсти и разбила губу. Я знаю, как правильно вставать с жима лежа, но запаниковал, почувствовав вкус крови во рту. Поэтому я просто начал звать на помощь, но никто не обращал на меня внимания. Спортзал был битком — по меньшей мере 15 человек находились в радиусе нескольких метров. Мне казалось, что я во сне и никто меня не слышит», — посетовал автор.

Он продолжал звать на помощь, но лишь после третьего крика пара мужчин отвлеклись от своих дел и помогли автору освободиться из-под штанги. К тому моменту все его лицо было залито кровью.

«Это было действительно ужасное ощущение, когда ты кричишь, но тебя будто никто не слышит, хотя ты видишь, что вокруг полно людей», — заключил горе-спортсмен.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на то, как оконфузилась во время занятий в спортзале. По ее словам, это произошло, когда она подошла к штанге с намерением поднять ее.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Стало известно о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Волгоград

    Новую российскую замену «Солнцепеку» оценили

    Попытка поставить рекорд обернулась позором перед всем спортзалом

    Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

    Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

    Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

    Из Европы начали уходить серьезные компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok