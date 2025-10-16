Интернет и СМИ
04:00, 16 октября 2025

Девушка подняла штангу и опозорилась на весь спортзал

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Freepik

Пользовательница Reddit с ником OoSugarPrincessoO пожаловалась на то, как оконфузилась во время занятий в спортзале. По ее словам, это произошло, когда она подошла к штанге с намерением поднять ее.

«Я приняла верное положение, приподняла штангу, и в этот момент — бум! — чихнула так громко, как никогда прежде. Штанга начала выскальзывать у меня из рук, я потеряла равновесие и в этот момент издала еще один отвратительный и громкий звук, пытаясь не выронить ее из рук. Все в радиусе трех метров обернулись и начали пялиться на меня, а делавший рядом упражнения парень наверняка подумал, что я на самом деле испустила кишечные газы», — написала автор.

Девушке удалось поставить штангу на место, но тут она снова чихнула и ударилась о снаряд подбородком. Звук был настолько громким, что все другие посетители зала перестали заниматься и начали с любопытством разглядывать автора. Та запаниковала, оступилась и завалилась на бок.

«Я отошла от штанги, вытерла лицо и направилась прямиком к беговой дорожке, пытаясь вести себя как ни в чем не бывало», — заключила OoSugarPrincessoO.

Ранее эта же пользовательница Reddit попала в другую переделку в том же спортзале. По словам девушки, причиной стали ее собственные легинсы.

