11:29, 13 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказан итог возможного референдума по территориям на Украине

Политолог Асафов: Украинцы готовы отдать территории в обмен на мир
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцы отдали бы спорные территории и Крым на референдуме в обмен на мир, но администрация пытается торговаться, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Здесь, безусловно, вот эта самая жесткая уступка, как ее называют в западной прессе, вопрос территориальный тоже является последним аргументом и козырем. И за это Киев намерен что-то попросить важное для себя, но будет публично декларировать отрицание этого вопроса», — сказал Асафов.

Пойдет ли Украина на это, зависит от позиции США, считает политолог. То есть от условий или от того, вынудят ли Киев, но пока у Украины сохраняется пространство для маневра, поэтому и идет публичный торг за территории, добавил Асафов.

«Если мы говорим про референдум, то я думаю, что позиция внутри общества давно назрела — обменять Донбасс, Крым, Новороссию на устойчивый мир», — заключил политолог.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на ближайших советников украинского лидера сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский раздумывает над возможностью отказаться от восточной части Донецкой народной республики (ДНР) в рамках переговоров о мирном урегулировании.

В публикации подчеркивается, что, для того чтобы легитимно вывести украинские войска из Донбасса, власти рассматривают вариант вынести вопрос о территориальных уступках на референдум весной 2026 года. Также предлагается совместить это мероприятие с президентскими выборами на Украине.

