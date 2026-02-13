Предсказаны последствия выхода Трампа из мирного процесса по Украине

Политолог Журавлев: Выход Трампа из мирного процесса завершит переговоры

Выход президента США Дональда Трампа из мирного процесса по Украине фактически будет означать окончание переговоров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, после этого боевые действия могут усилиться.

«С выходом Трампа переговоры закончатся. Их просто не будет. По крайней мере, на данный момент — кто знает, что произойдет еще через год. Но сейчас переговоры — это чисто трамповская игрушка. Они нужны ему для повышения авторитета в собственной стране», — сказал политолог.

Сворачивание переговоров, по его оценке, естественным образом приведет к усилению войны — американский военно-промышленный комплекс (ВПК), сдерживаемый сегодня Трампом, снова нарастит поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Трудно сказать, выйдет ли в итоге Трамп из урегулирования. В общем-то это его стиль — он любит "бить горшки". С другой стороны, президент вложил слишком много в этот переговорный процесс, и выйти из него без имиджевых потерь будет сложно. А Трамп все же — это человек имиджа», — заметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины уже в ближайшие недели. Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или Россию, или сразу на обе стороны.