08:13, 13 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыты последствия пробок из фур на границе Казахстана

«Лента.ру»: Пробки на границе Казахстана затронули до 25% всего импорта из Китая
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Очереди грузового автотранспорта на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Казахстана и России затронули до 25 процентов импорта из Китая. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил руководитель отдела логистики «Сервисной Логистической Компании» («СЛК») Алексей Захудалин.

«По нашим оценкам, в ноябре 2025 года на границе с Казахстаном "зависло" от 10 до 25 процентов всего объема потребительского импорта из Китая», — подчеркнул эксперт.

Захудалин прокомментировал последствия пробок из фур на границе Казахстана в сентябре-ноябре 2025 года и отметил, что доля перевозок через республику может изменяться в зависимости от логистической компании. Он также отметил, что проверки на КПП между Россией и Казахстаном значительно повлияли на перераспределение логистических потоков на альтернативные маршруты.

В свою очередь, генеральный директор транспортно-экспедиторской компании «МТА Групп» Андрей Дмитричев отметил, что власти Казахстана сохранили ужесточенный контроль в отношении грузов двойного назначения, обуви, одежды и микроэлектроники.

Направление остается рискованным из-за непредсказуемости и потенциальных дополнительных расходов — поэтому его часто ставят в конец при планировании логистики

Андрей Дмитричевгенеральный директор транспортно-экспедиторской компании «МТА Групп»

В середине сентября 2025 года на КПП на границе Казахстана с Россией и КНР начали скапливаться километровые очереди из-за ужесточения требований таможенного досмотра властями республики. В начале октября ситуация усугубилась из-за закрытия всех КПП на границе КНР и Казахстана, что только увеличило масштаб проблемы: на российско-казахстанской границе находилось 2,5 тысячи фур, а на китайско-казахстанской — до 10 тысяч.

