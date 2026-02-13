Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:29, 13 февраля 2026Экономика

Производителя электрокаров признали поддерживающим армию

Bloomberg: США включил Alibaba и BYD в список помогающих армии Китая компаний
Вячеслав Агапов

Фото: Florence Lo / Reuters

США включил ряд компаний из КНР в список помогающих китайской армии. Об этом сообщает Bloomberg.

Пентагон признал поддерживающим военных КНР Alibaba, Baidu и BYD. Производителя электрокаров, оператора поисковых систем и торговую платформу еще не коснутся прямые санкции, однако наличие их в перечне служит предупреждением инвесторам и может повлечь косвенные ограничения. Так, например, это грозит репутационным ущербом, ограничениями на оборонные контракты США и ростом регуляторных издержек

Как отмечают аналитики, это решение может осложнить визит Трампа в Китай и переговоры с Си Цзиньпином, включая тему экспорта чипов Nvidia в КНР, на которые претендует Alibaba.

После сообщения Пентагона акции Alibaba упали на 5 процентов, а Baidu — на 4,5 процента.

В 2025 году торговля Китая и США упала на 18,7 процента в сравнении с 2024 годом, и достигла 559,74 миллиарда долларов. Поставки китайской продукции на американский рынок снизились на 20 процентов, дойдя до 420,05 миллиарда долларов. Импорт из США в КНР, то он уменьшился на 14,6 процента, до 139,69 миллиарда. В декабре товарооборот подрос почти на три процента, до 45,1 миллиарда долларов.

