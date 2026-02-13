Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:05, 13 февраля 2026Из жизни

Пропавшую больше года назад змею нашли в компостной куче

В Великобритании владелец нашел сбежавшую змею в компосте соседа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: reptiles4all / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Марк Гордон-Хилл воссоединился с домашней змеей благодаря внимательности соседа. Об этом пишет People.

Гордон-Хилл рассказал, что его поперечнополосатая королевская змея сбежала из террариума больше года назад. Он уже и не думал найти рептилию, как спустя 15 месяцев после ее исчезновения увидел в социальной сети пост соседа о змее.

Мужчина по фамилии Дормер писал, что нашел змею в компостной куче у себя во дворе. Дормер предположил, что у рептилии есть владелец, и не ошибся. Гордон-Хилл узнал пропавшую змею по деформированному хвосту и характерными отметинами на теле.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Несмотря на то что домашней змее пришлось так долго выживать одной, ее здоровье было в норме. «Приятно, что она выжила и вернулась в родной дом», — отметил хозяин рептилии.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, сбежавшего домашнего питона нашли в ресторане быстрого питания In-N-Out. Чтобы добраться до фастфуд-ресторана, змее пришлось преодолеть 64 километра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Мужчина устроил поножовщину у российского магазина

    Смартфоны станут больше

    Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию на Олимпиаде-2026

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Подросток поджег бензоколонки на российской заправке и попал на видео

    Минпромторг России объяснил причину изменения правил утильсбора для машин из ЕАЭС

    Героя популярного в 2010-е мема сбила машина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok