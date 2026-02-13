Пропавшую больше года назад змею нашли в компостной куче

В Великобритании владелец нашел сбежавшую змею в компосте соседа

Житель Великобритании Марк Гордон-Хилл воссоединился с домашней змеей благодаря внимательности соседа. Об этом пишет People.

Гордон-Хилл рассказал, что его поперечнополосатая королевская змея сбежала из террариума больше года назад. Он уже и не думал найти рептилию, как спустя 15 месяцев после ее исчезновения увидел в социальной сети пост соседа о змее.

Мужчина по фамилии Дормер писал, что нашел змею в компостной куче у себя во дворе. Дормер предположил, что у рептилии есть владелец, и не ошибся. Гордон-Хилл узнал пропавшую змею по деформированному хвосту и характерными отметинами на теле.

Несмотря на то что домашней змее пришлось так долго выживать одной, ее здоровье было в норме. «Приятно, что она выжила и вернулась в родной дом», — отметил хозяин рептилии.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, сбежавшего домашнего питона нашли в ресторане быстрого питания In-N-Out. Чтобы добраться до фастфуд-ресторана, змее пришлось преодолеть 64 километра.