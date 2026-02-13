Раскрыт исход дела готовивших мощное разрушение на российском ТЭК диверсантов

В Ингушетии суд приговорил 2 готовивших диверсию на ТЭК к 11 и 5 годам колонии

В Ингушетии суд приговорил двоих готовивших мощное разрушение на территории объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к 11 и к 5 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фигуранты — 30-летний Ромазан Экажев и 26-летний Алихан Хидриев. Экжаев обвиняется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ («Приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и перевозка взрывчатки организованной группой»). Хидриев — по части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и ношение взрывных устройств»). Первый осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима с отбыванием первых трех в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Второй — в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

