12:29, 13 февраля 2026Силовые структуры

Замглавы российского города поменяла землю на ювелирные украшения

В Нефтеюганске чиновница поменяла территорию города на украшения и получила срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе к 7,8 года колонии приговорили экс-заместителя главы города Нефтеюганска Елену Абрамову по уголовному делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2020 году осужденная и гендиректор местной компании Богдан Богословец вступили в коррупционный сговор. Бизнесмен дал чиновнице взятку в виде ювелирных изделий на сумму свыше 186 тысяч рублей, а она в октябре 2021 года помогла подготовить и подписать договоры о передаче в долгосрочную аренду территории в 4-м микрорайоне города.

По приговору суда взяткодатель получил семь лет и семь месяцев колонии.

Ранее в Адыгее предъявили обвинение судье Шовгеновского районного суда в отставке Адаму Воитлеву за получение крупной взятки.

