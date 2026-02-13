Замглавы российского города поменяла землю на ювелирные украшения

В Нефтеюганске чиновница поменяла территорию города на украшения и получила срок

В Ханты-Мансийском автономном округе к 7,8 года колонии приговорили экс-заместителя главы города Нефтеюганска Елену Абрамову по уголовному делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2020 году осужденная и гендиректор местной компании Богдан Богословец вступили в коррупционный сговор. Бизнесмен дал чиновнице взятку в виде ювелирных изделий на сумму свыше 186 тысяч рублей, а она в октябре 2021 года помогла подготовить и подписать договоры о передаче в долгосрочную аренду территории в 4-м микрорайоне города.

По приговору суда взяткодатель получил семь лет и семь месяцев колонии.

