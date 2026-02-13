ТАСС: Киев начал информационные операции об «успехах» в Сумской области

Киев начал информационные операции об «успехах» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Враг активизировал информационные операции с целью убедить свое население в успехе на фронте в Сумской области», — сообщил источник.

Уточняется, что Киев активно продвигает фальшивые установки своих флагов на позициях, параллельно продвигая нарратив о попытке армии России якобы пробиться на позиции ВСУ «через какие-то трубы». По словам собеседника, эта информация не соответствует действительности.

10 февраля Telegram-канал «Изнанка» показал кадры ударов беспилотников «Герань» по Качановскому газоперерабатывающему заводу в Сумской области Украины. Кроме того, на видео запечатлен последовавший за этим пожар.