Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:19, 13 февраля 2026Ценности

Россиян оставили без Adidas

Продажа спортивных товаров бренда Adidas в России стала запрещена
Екатерина Ештокина

Фото: Mina Kim / Reuters

Россиян оставили без бренда спортивных товаров Adidas. Информацию на данную тему публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду были аннулированы Росаккредитацией. Вследствие этого продавать товары упомянутой марки в российских мультибрендовых магазинах теперь запрещено. «Nike, Reebok, Puma и прочие — на очереди», — говорится в публикации.

Известно, что зарубежные бренды, которые формально ушли из России, но хотят продавать свои изделия, получают сертификаты соответствия в странах ЕАЭС. Без этих документов магазинам грозят штраф, конфискация и приостановка деятельности.

Материалы по теме:
«Мы решили дарить эйфорию» Кто в России делает самую удобную обувь и возрождает любовь к валенкам?
«Мы решили дарить эйфорию»Кто в России делает самую удобную обувь и возрождает любовь к валенкам?
21 октября 2024
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

После официального ухода Adidas из России сертификаты делались в Adidas Kazakhstan, а затем импортеры прикладывали их на таможне. Однако вследствие многочисленных поддельных сертификатов соответствия на ввозимую из стран ЕАЭС продукцию правила ужесточили.

Уточняется, что первыми под новые правила попала Lamoda. Так, в процессе проверки очередной поставки Московская таможня затребовала оригиналы сертификатов и протоколы исследования, но не получила их. Тогда таможенный контроль направил запрос в Росаккредитацию и потребовал приостановить действия документов о подлинности товаров. «Что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом», — сказано в сообщении.

Ранее в феврале кроссовки Nike и Adidas из магазинов в России оказались подделкой. Независимые оценщики из Бюро судебной экспертизы и оценки проверили 1300 пар обуви из торговых центров Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Россиянам назвали оптимальный срок ипотечного кредита

    Вывоз дизельного топлива стал выгоднее его продаж в России

    Олимпийская чемпионка понадеялась на медаль лыжника Коростелева на Играх-2026

    Проводившие в России встречи члены международной организации попали под следствие

    Посол объяснил подготовку Норвегии к военному сценарию с Россией

    Кадровый голод в России обогатил одну категорию работников

    Блогерша съела самого ядовитого краба в стране ради видео и попала в реанимацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok