Россиян оставили без Adidas

Продажа спортивных товаров бренда Adidas в России стала запрещена

Россиян оставили без бренда спортивных товаров Adidas. Информацию на данную тему публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду были аннулированы Росаккредитацией. Вследствие этого продавать товары упомянутой марки в российских мультибрендовых магазинах теперь запрещено. «Nike, Reebok, Puma и прочие — на очереди», — говорится в публикации.

Известно, что зарубежные бренды, которые формально ушли из России, но хотят продавать свои изделия, получают сертификаты соответствия в странах ЕАЭС. Без этих документов магазинам грозят штраф, конфискация и приостановка деятельности.

После официального ухода Adidas из России сертификаты делались в Adidas Kazakhstan, а затем импортеры прикладывали их на таможне. Однако вследствие многочисленных поддельных сертификатов соответствия на ввозимую из стран ЕАЭС продукцию правила ужесточили.

Уточняется, что первыми под новые правила попала Lamoda. Так, в процессе проверки очередной поставки Московская таможня затребовала оригиналы сертификатов и протоколы исследования, но не получила их. Тогда таможенный контроль направил запрос в Росаккредитацию и потребовал приостановить действия документов о подлинности товаров. «Что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом», — сказано в сообщении.

Ранее в феврале кроссовки Nike и Adidas из магазинов в России оказались подделкой. Независимые оценщики из Бюро судебной экспертизы и оценки проверили 1300 пар обуви из торговых центров Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска.

