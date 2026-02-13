Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:35, 13 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали безопасное количество блинов на Масленицу

Гастроэнтеролог Мазько: Без вреда для здоровья можно съесть два-три блина в день
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько рассказала россиянам, какое количество блинов в день можно съесть без вреда для здоровья. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

«В период Масленицы стоит употреблять не более двух-трех блинов в день. При менее строгом расчете, если учитывать только суточный лимит сахара, можно позволить себе пять-семь блинов без начинки. Эти цифры могут немного меняться из-за индивидуальных особенностей каждого человека», — рассказала Мазько. В то же время, по ее словам, безопасное количество блинов с добавками или начинкой должно быть меньше, чем обычных.

Свою рекомендацию она объяснила высокой калорийностью блюда. Один блин диаметром 10-20 сантиметров содержит около 100 килокалорий. Если съесть сразу 10 штук, можно за один прием пищи набрать практически половину суточной калорийности рациона.

При этом, как отметила врач, в состав этого блюда входят в основном быстрые углеводы — мука и сахар, поэтому после их употребления произойдет сначала скачок, а затем резкое падение уровня глюкозы в крови. Из-за этого, по словам Мазько, чувство насыщения будет кратковременным.

Ранее диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленицу. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы, предупредила она.

