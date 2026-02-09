Реклама

17:32, 9 февраля 2026

Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

Диетолог Ямилова: Переизбыток блинов может спровоцировать обострение болезней
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленичной неделе. Ее цитирует РИА Новости.

Ямилова напомнила, что блины — это калорийная и тяжелая пища, и переизбыток их в рационе может навредить здоровью. «Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта», — рассказала врач.

Диетолог добавила, что навредить может и начинка, которую добавляют в блины. Так, например, икры и соленая рыба содержат много соли, что особенно опасно для гипертоников. А мед, варенье и сахар спровоцируют резкий выброс инсулина и окажут негативное влияние на работу поджелудочной железы, заключила Ямилова.

Ранее диетолог Николь Эндрюс оценила эффективность противораковых диет. Она усомнилась, что заболевание можно вылечить с помощью определенных продуктов.

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

