Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

Диетолог Ямилова: Переизбыток блинов может спровоцировать обострение болезней

Диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленичной неделе. Ее цитирует РИА Новости.

Ямилова напомнила, что блины — это калорийная и тяжелая пища, и переизбыток их в рационе может навредить здоровью. «Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта», — рассказала врач.

Диетолог добавила, что навредить может и начинка, которую добавляют в блины. Так, например, икры и соленая рыба содержат много соли, что особенно опасно для гипертоников. А мед, варенье и сахар спровоцируют резкий выброс инсулина и окажут негативное влияние на работу поджелудочной железы, заключила Ямилова.

