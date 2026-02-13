Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 13 февраля 2026Экономика

Россиянам пообещали снижение цен на один тип жилья

Финансист Трепольский: В марте вторичные квартиры подешевеют
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В марте 2026 года вторичные квартиры в России подешевеют в среднем на 0,5-1,5 процента по сравнению с февралем. Такую динамику цен на этот тип жилья пообещал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

По прогнозам специалиста, однокомнатные квартиры площадью 33-37 квадратных метров будут стоить в среднем до 5,5 миллиона рублей, двушки площадью 45-52 «квадрата» — до 7,5 миллиона рублей, а трешки площадью 60-75 «квадратов» — до 10,5 миллиона рублей.

Снижение цен будет связано с тем, что традиционный для весны всплеск активности на рынке будет подавлен заградительными ставками по рыночной ипотеке — жилье смогут купить преимущественно люди с «живыми» деньгами или те, кто желает обменять свою квартиру на более комфортную. При этом продавцы будут готовы делать скидки в размере 5-7 процентов от рыночной стоимости, пояснил Трепольский.

Ранее эксперты назвали неожиданный плюс роста цен на жилье. По словам экспертов, небольшое удорожание квартир положительно влияет на строительную отрасль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта особенность запущенных по России новейших ракет ВСУ «Фламинго»

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Российский историк умер в возрасте 100 лет

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    Бывший возлюбленный Джиджи Хадид назвал отношения с ней похотью

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Россиян призвали не посещать Канаду

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok