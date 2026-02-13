Россиянам пообещали снижение цен на один тип жилья

Финансист Трепольский: В марте вторичные квартиры подешевеют

В марте 2026 года вторичные квартиры в России подешевеют в среднем на 0,5-1,5 процента по сравнению с февралем. Такую динамику цен на этот тип жилья пообещал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

По прогнозам специалиста, однокомнатные квартиры площадью 33-37 квадратных метров будут стоить в среднем до 5,5 миллиона рублей, двушки площадью 45-52 «квадрата» — до 7,5 миллиона рублей, а трешки площадью 60-75 «квадратов» — до 10,5 миллиона рублей.

Снижение цен будет связано с тем, что традиционный для весны всплеск активности на рынке будет подавлен заградительными ставками по рыночной ипотеке — жилье смогут купить преимущественно люди с «живыми» деньгами или те, кто желает обменять свою квартиру на более комфортную. При этом продавцы будут готовы делать скидки в размере 5-7 процентов от рыночной стоимости, пояснил Трепольский.

Ранее эксперты назвали неожиданный плюс роста цен на жилье. По словам экспертов, небольшое удорожание квартир положительно влияет на строительную отрасль.